FLASHBACK 2021: அன்னை தமிழில் அர்ச்சனை.. கோவில்களில் தமிழில் ஒலித்த வேதம்..நெகிழ்ந்துபோன பக்தர்கள்!

Chennai

சென்னை: நமக்கு பல வகையில் துன்பங்கள், இன்பங்கள் என்று கொட்டி கொடுத்த 2021-ம் ஆண்டு விடை பெற போகிறது. இந்த வருடத்தில் நாட்டில் எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள், சோக விஷயங்கள் நடந்துள்ளன. இந்த வகையில் தமிழக அரசு கொண்டு வந்த ஒரு திட்டம் ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களையும் திருப்பி பார்க்க வைத்தது. அதனை இப்போது காண்போம்.

தமிழகத்தில் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்ற திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் கனவாகும். அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகும் சட்டத்தைக் 1970-ம் ஆண்டில் அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினார். கடந்த 2007-ம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியின்போது இந்த திட்டம் சிறிய அளவில் அமல்படுத்தப்பட்டது.

