Flashback 2021: முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்.. ஆனந்த கண்ணீர் சிந்திய துர்கா, உதயநிதி!

சென்னை: முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான் என மு.க.ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் முதல்முறையாக முதல்வராக பதவியேற்ற போது அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலினும் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலினும் ஆனந்த கண்ணீர் விட்டனர்.

தமிழகத்தில் 5 முறை முதல்வராக இருந்தவர் கருணாநிதி. அவரது காலத்திற்கு பின்னர் மகன் ஸ்டாலின் முதல்வராக கட்சியினர் கடுமையாக உழைத்தனர். இதற்கு வெள்ளோட்டமாக அமைந்தது 2019இல் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுக 20 இடங்களில் வெற்றி.

ஸ்டாலினை முதல்வராக்குவோம் என கட்சி நிர்வாகிகள் ஒவ்வொரு முறையும் சூளுரைத்த போதெல்லாம் ஸ்டாலினுக்கு முதல்வராகும் ராசியே இல்லை, அவரது ஜாதகத்தில் அது போன்ற அம்சங்கள் இல்லை என்றே எதிர்க்கட்சியினர் ஏளனம் செய்தனர்.

TN CM MK Stalin: திமுக இளைஞர் குழு தொடங்கி முத்துவேல் கருணாநிதி மு.க ஸ்டாலின் எனும் நான் வரை

English summary

Here is the flashback story of how MK Stalin took oath as CM of Tamilnadu for first time.