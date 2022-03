தமிழர்கள் இருக்க, இந்திகாரர்கள் எதற்கு? என்.எல்.சி. வேலைவாய்ப்பு குறித்து வேல்முருகன் அறிக்கை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: என்.எல்.சி நிறுவனத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 300 காலிப் பணியிடங்களை, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கே 90 விழுக்காடு முன்னுரிமை வழங்க ஒன்றிய அரசை தமிழ்நாடு அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வேல்முருகன் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், கடந்த 1950-களில் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் மற்றும் சுரங்கங்கள் அமைப்பதற்காக நெய்வேலி, கெங்கைகொண்டான் உள்ளிட்ட 23 கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் தங்கள் வீடுகளையும், வாழ்வாதாரமாக திகழ்ந்த நிலங்களையும் கொடுத்து விட்டு ஆதரவற்றவர்களாக அங்கிருந்து வெளியேறினர்.

வேலூர் பாலியல் வழக்கில் 5 பேர் கைது, 3 போலீசார் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்! ஆன்லைனிலும் புகார் தர ஏற்பாடு

அதன்பின்னர் 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் அவ்வாறு ஈகம் செய்த மக்களின் குடும்பங்களுக்கு நியாயமான இழப்பீடும், வேலைவாய்ப்பும் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை.

English summary

Tamizhaga Valvurimai Party leader and legislator Velmurugan has urged the government to give 90 per cent priority to the youth of Tamil Nadu for the 300 vacancies announced in the NLC.