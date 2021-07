அரசியல் உள்ளடியால் தேர்தல் தோல்வி... அரசியலுக்கு பிரேக் விட்டு பிசினஸில் பிசியான மாஜி அமைச்சர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அரசியல் உள்ளடி வேலைகளால் தேர்தலில் தோல்வியடைந்ததாக நினைக்கும் மாஜி அமைச்சர் மஃபா பாண்டியராஜன், அரசியலுக்கு சில காலங்கள் பிரேக் விட்டு விட்டு சொந்த தொழிலை கவனிக்க முடிவு செய்துள்ளார். தீவிர அரசியலுக்கு வந்ததால் மாஃபா மற்றும் சி.எல். மனிதவள நிறுவனத்தின் பொறுப்புகளை தனது மனைவி மற்றும் பிறரிடம் ஒப்படைத்திருந்தார். தற்போது மீண்டும் மாஃபா சி.எல். நிறுவனத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்.

மாஃபா எனும் மனிதவள மேம்பாட்டு நிறுவனத்தை நடத்தி வருபவர் பாண்டியராஜன். பாண்டியராஜனுக்கு சொந்த ஊர் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே உள்ள விளாம்பட்டி கிராமம். இந்து நாடார் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். சிவகாசி தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகளில் வேலை பார்த்தபடி படித்தவர்.

மோடிக்கு மாற்று

சிவகாசியில் உள்ள எஸ்.ஹெச்.என்.வி பள்ளியில் பள்ளி படிப்பையும், அய்யநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியில் பி.யு.சி படிப்பையும் நிறைவு செய்தார். அதன்பின் கோயம்புத்தூர் பி.எஸ்.ஜி கல்லூரியில் பி.டெக் பொறியியல் பட்டம் பெற்றார். பின் ஜாம்ஷெட்பூரில் உள்ள புனித சேவியர் தொழிலாளர் பயிற்சி கல்லூரியில் எம்.பி.ஏ பட்டம் பெற்றார்.

English summary

Tamil Nadu Former minister takes break from politics to commit fully to running businesses. So,K.Pandiyarajan is back to Ma Foi. He had handed over the responsibilities of the human resources company to his wife and others. Now back to Ma Foi C.L. Is in charge of the company.