பெட்ரோல் டீசல் விலை இன்றும் உயர்வு..வாகன ஓட்டிகள் கவலை - விலை குறையுமா என எதிர்பார்ப்பு

Chennai

சென்னை: சென்னையில் பெட்ரோல், விலை இன்று லிட்டருக்கு 76 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.103.67 காசுகளுக்கும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 76 காசுகள் அதிகரித்தது ரூ.93.71காசுகளுக்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த நான்கு நாட்களில் மட்டும் பெட்ரோல் விலையில் ரூ.2.27 காசுகளும், டீசல் விலையில் ரூ.2.28 காசுகளும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை, டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை எண்ணெய் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் நிர்ணயம் செய்கின்றன.

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கொரோனா ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதை அடுத்து, ஒருசில மாதங்கள் வரை பெட்ரோல், டீசல் விலை எவ்வித மாற்றமும் இன்றி விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.

பின்னர் படிப்படியாக விலை உயர்ந்தது ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 85 ரூபாயை எட்டியது. எதிர்கட்சியினரின் போராட்டம், பீகார் மாநில தேர்தல் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை மீண்டும் மெதுவாக உயர்ந்தது.

2 நாட்களுக்கு பிறகு.. சென்னையில் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை!.

English summary

Fuel price Today on March 25,2022: ( பெட்ரோல், டீசல் இன்றைய விலை நிலவரம்) In Chennai, petrol price rose by 76 paise to Rs 103.67 per liter today and diesel by 76 paise to Rs 93.71 per liter. In the last four days alone, petrol prices have risen by Rs 2.27 a liter and diesel by Rs 2.28 a liter. Motorists have demanded a reduction in petrol and diesel prices.