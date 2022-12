குடிபோதை பழசு.. இப்போ நடுங்க வைக்கிறது கஞ்சா.. போதையில் தமிழக அரசு பஸ் கண்ணாடியை உடைத்த வாலிபர்கள்

Chennai

சென்னை: சென்னையை அடுத்த காஞ்சிபுரத்தில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள சாலையில் பட்டப்பகலில் , கஞ்சா போதையில் இளைஞர்கள் சிலர் அரசு பஸ் கண்ணாடியை பட்டாக்கத்தியால் அடித்து நொறுக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மது குடித்து விட்டு அலம்பல் செய்யும் குடிமகன்கள் குறித்த செய்திகள் எல்லாம் போய் இப்போது கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்களை பயன்படுத்திவிட்டு பொதுவெளியில் அச்சமூட்டும் வகையில் நடந்து கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

போதைப்பொருட்கள் பயன்பாடு தமிழகத்தில் அதிகரித்து விட்டதாக ஒருபக்கம் விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. தமிழக அரசும் போதைப்பொருட்கள் பயன்பாட்டை ஒழிக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

On a busy road in Kanchipuram, next to Chennai, some ganja-intoxicated youths have created a stir after the CCTV footage of them smashing the glass of a government bus with machetes in broad daylight.