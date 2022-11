அண்ணாமலைக்கு எதிராகவா நானா அப்படி சொல்லவே இல்லையே! ஏன் என் பெயரை கெடுக்கறீங்க?.. கடுகடுத்த காயத்ரி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அண்ணாமலைக்கு எதிராக அரசியல் செய்வேன் என நான் கூறியதாக ஒரு நாளிதழ் செய்து வெளியிட்டுள்ளது. அது போல் நான் எந்த இடத்திலும் கூறவில்லை என பாஜகவிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் காசி தமிழ் சங்கமம் என்ற நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இது அடுத்த மாதம் வரை நடத்தப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவங்கி வைத்தார்.

அது போல் தமிழகத்தை சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன், முன்னாள் அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காயத்ரியை அழைக்கவில்லை.

காயத்ரி பாஜக பத்தி தப்பா பேசுறாங்க.. அண்ணாமலை இல்லைனா நானில்ல! நான் போலி மருத்துவரா? அலிஷா விளக்கம்

English summary

BJP Gayathri Raghuram says that some are spoiling me by giving interviews on behalf on me.