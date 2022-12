துபாய் ஹோட்டல் ரகசியம்! ஆணின் “கிசுகிசு”.. பாஜகவுக்கு ரிஸ்க்! அண்ணாமலை பதவியின்றி வரட்டும் - காயத்ரி

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பதவி இல்லாமல் வந்து தன்னை எதிர்கொள்ளட்டும் என்றும், துபாய் ஓட்டல் விவகாரம் குறித்து பேசியதற்காக தான் அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்தால் பாஜகவை பணயம் வைப்பதாகும் எனவும் அக்கட்சியில் இருந்து இடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்து உள்ளார்.

பாஜகவில் நிர்வாகியாக இருந்த திருச்சி சூர்யா சிவா, பாஜக சிறுபாண்மை பிரிவு மாநில தலைவர் டெய்சி சரண் ஆகியோர் இடையிலான ஆடியோ விவகாரத்தில் பகிரங்க விமர்சனத்தை முன்வைத்ததை தொடர்ந்து அண்ணாமலையில் 6 மாதங்களுக்கு இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டவர் காயத்ரி ரகுராம்.

அதை தொடர்ந்து பாஜக மாநில நிர்வாகம் மீது அண்ணாமலை மீதும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் தொடர்ந்து விமர்சனங்களை காயத்ரி ரகுராம் சுமத்தி வருகிறார். தொடர்ந்து ட்விட்டரிலும் பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறார்.

Gayatri Raghuram, who has been suspended from the party, has said that the Tamil Nadu BJP president Annamalai should come and face without his post and if she files a defamation case against him for talking about the Dubai hotel issue, it will put the BJP at risk.