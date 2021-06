கலப்பு திருமணம் செய்தவர்களுக்கு.. அரசு பணியில் முன்னுரிமை.. எம்பி ரவிக்குமார் முதல்வருக்குக் கடிதம்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: கலப்புத் திருமணம் செய்து கொண்டவர்களுக்கு அரசுப் பணியில் முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில், 1986ஆம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை மீண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு விழுப்புரம் எம்.பி ரவிக்குமார் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கலப்பு திருமணங்கள் செய்து கொண்டவர்களுக்கு அரசுப் பணி நியமனத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கும் அரசாணையை அப்போதைய முதல்வர் எம்ஜிஆர் பிறப்பித்தார்.

இந்த உத்தரவின்படி, வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் அரசுப் பணிகளுக்கு நியமனம் செய்யப்படும்போது கலப்பு திருமணம் செய்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வந்தது

English summary

Villupuram MP Ravikumar wrote letter to CM Stalin. In this letter MP Ravikumar states that priority needs to be given to inter caste marriage couples in govt jobs.