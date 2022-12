"க்ளைமேக்ஸ்".. ஓபிஎஸ்ஸை தேடிய அந்த கண்கள்.. உற்றுப்பார்த்த மோடி.. டக்கென திரும்பிய வாசன்.. தமாகா-வா?

Chennai

சென்னை: பாஜகவுடன் குறிப்பாக பிரதமர் மோடியின் பிரியத்துக்கும், பாசத்துக்கும் ஆளான 2 தலைவர்கள் பற்றின செய்திகள்தான் தமிழக அரசியல் களத்தை உஷ்ணமாக்கி கொண்டிருக்கிறது.

எம்பி தேர்தல் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது.. தேசிய கட்சிகள் தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகின்றன.. அந்தவகையில், தமிழகத்திலும் தேர்தல் முனைப்புகள் தென்பட துவங்கிவிட்டன.

இதில், அதிமுகவை பொறுத்தவரை, இன்னும் பஞ்சாயத்து முடியவில்லை.. கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.. தேர்தல் ஆணையமும் இதுகுறித்த இறுதி முடிவை அறிவிக்கவில்லை.

GK Vasans TMC may join in BJP soon and Why does PM Modi have so much faith in OPS