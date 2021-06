Exclusive: பெண் சிசுவை கொல்லாதீர்கள்.. கல்வி கொடுங்க.. சொந்த காலில் நிற்பார்கள்.. கோமதி ஐஆர்எஸ்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பெண் குழந்தைகளை படிக்க வையுங்கள், பெண்களுக்கு 100 சதவீதம் கல்வியே பாதுகாப்பானது என சரக்கு மற்றும் சேவை வரி, சுங்கத்துறையின் கூடுதல் ஆணையர் கோமதி ஐஆர்எஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் படித்து தமிழை முதன்மை பாடமாக எடுத்து சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றி கண்டவர் கோமதி ஐஆர்எஸ். இவர் தற்போது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி, சுங்கத் துறையின் கூடுதல் ஆணையராக பணியாற்றி வருகிறார்.

ஒன் இந்தியா தமிழ் தளம் சார்பில் அவரிடம் எடுக்கப்பட்ட பேட்டியில் முன்வைக்கப்பட்ட கேள்விகளும் அவரின் பதில்களும்:

English summary

Gomathi IRS says that Every girl should get education and jobs to stand on their own legs.