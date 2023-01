தொடரும் ஆளுநர் - அரசு மோதல்! புதிய கல்விக்கொள்கையே “பெஸ்ட்”.. எதிர்ப்பவர்களை விமர்சித்த ஆர்என் ரவி

புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை புரட்சிகரமானது என்று தெரிவித்து உள்ள தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, அது பற்றி படிக்காமலும், அதனை அறியாமல் சிலர் எதிர்த்து வருவதாகவும் கூறி இருக்கிறார்.

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை புரட்சிகரமானது என்றும், அது பற்றி படிக்காமலும், அதனை அறியாமல் சிலர் எதிர்த்து வருவதாகவும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்து உள்ளார். புதிய கல்விக்கொள்கையினால் மட்டுமே இந்தியாவை இலக்கை அடைந்து விட முடியும் எனவும் அவர் தெரிவித்து உள்ளார். தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து புதிய கல்விக்கொள்கையை எதிர்த்து வரும் நிலையில் ஆளுநர் இவ்வாறு கூறி இருக்கிறார்.

சென்னை தனியார் பள்ளியின் பொன்விழா ஆண்டு நிறைவு நாள் விழாவில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

விழாவில் பேசிய அவர், "மகிழ்ச்சியான உலகத்தை அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் உருவாக்க வேண்டிய கடமை இந்தியாவிற்கே உள்ளது. புதிய கல்விக்கொள்கையினால் மட்டுமே இந்தியாவின் இலக்கை அடைந்திட முடியும்.

Tamil Nadu Governor RN Ravi, who has stated that the new National Education Policy is revolutionary, has said that some people are opposing it without reading about it and without knowing it.