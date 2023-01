வழக்கமா எதிர்க்கட்சியைத்தான் ஓட விடுவார் நம்ம முதல்வர்.. இன்று ஆளுநரை ஓட விட்டுள்ளார்: உதயநிதி

Chennai

சென்னை: வழக்கமாக எதிர்க்கட்சிகளைத்தான் ஓட விடுவார், ஆனால் இன்று சட்டப்பேரவையில் ஆளுநரையே ஓட வைத்துள்ளார் நமது முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் என்று அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் பரபரப்பாக பேசினார். மேலும் இந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் என்றால் அது நமது முதல்வர் தான் என பேசினார்.

தமிழக சட்டசபையின் இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத் தொடர் இன்று காலை தொடங்கியது. வழக்கம் போல் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உரையாற்றினார்.

ஆளுநர் உரையை தொடங்கியதும் தி.மு.க. கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்டு, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிட்டு, ம.தி.மு.க., விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் எழுந்து ஆளுநருக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினர்.

Usually, he lets the opposition parties run, but today our Chief Minister M.K. Stalin has let the Governor run in the Legislative Assembly and Minister Udhayanidhi Stalin made a sensational speech in Saidapet, Chennai. He also said that the number one Chief Minister in India is our Chief Minister.