முடிஞ்சது போல.. "ஜாதி".. ஓவைசி.. வியூகம்.. "8 காரணங்கள்" குஜராத்தை அள்ளும் பாஜக.. சாதித்தது எப்படி?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: குஜராத் தேர்தலின் முடிவுகள் இன்றைய தினம் வெளியாக உள்ள நிலையில், பாஜகவுக்கே பிரதான வெற்றி கிடைக்கும் என்று தேர்தலுக்கு முந்தைய & மற்றும் பிந்தைய கணிப்புகள் அறுதியிட்டு சொல்லி உள்ளன. எதிர்பார்க்கப்பட்ட முடிவு என்றாலும்கூட, குஜராத் பாஜக எதிர்கொண்ட விமர்சனங்கள் ஏராளமானவை. வரலாற்று தோல்வியை சந்திக்க நேரிடும் என்று கணிக்கப்பட்ட நிலையில், 7வது முறையான வெற்றி என்பது பாஜகவுக்கு சாத்தியமாகி கொண்டிருக்கிறது.. அது, தபால் ஓட்டுக்களின் முன்னிலை பெறுவதிலும், அது நிரூபணமாகி கொண்டிருக்கிறது.

குஜராத்தை பொறுத்தவரை, கடந்த 27 வருடமாக பாஜக ஆட்சி செய்து வருகிறது.. பாஜகவின் கோட்டை என்ற பெயரை எளிதில் பெற்றுவிட்டது.. பிரதமர் மோடி, அமித்ஷாவின் சொந்த தொகுதி என்பதும் கூடுதல் காரணங்களாக இருக்கலாம்.

6 முறை குஜராத்தை ஆக்கிரமித்து கொண்ட பாஜகவுக்கு 7வது முறையும் ஆட்சி செய்ய ஆசை வந்துவிட்டது.. அதேசமயம், கடந்த காலங்களைவிட இந்த முறை நிறைய விமர்சனங்களையும், சவால்களையும், பாஜக சந்திக்க வேண்டியதாயிற்று.

இந்த விமர்சனங்கள்தான், காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மியின் லாபக்கணக்குகளாக மாறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தேர்தலுக்கு முந்திய கருத்து கணிப்பும்சரி, தேர்தலுக்கு பிந்தைய எக்ஸிட் போலும்சரி, பாஜகவின் வெற்றியை பறைசாற்றும் விதமாகவே அமைந்து விட்டன.

