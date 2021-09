கைத்தறி நெசவாளர்களின் அடிப்படைக் கூலி 10% உயர்வு - அகவிலைப்படியும் 10% அதிகரிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு அடிப்படைக் கூலியில் 10 சதவிகிதமும், அகவிலைப் படியில் 10 சதவிகிதமும் உயர்வு வழங்கப்படும் என்று கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஆர்.காந்தி சட்டசபையில் தெரிவித்துள்ளார். நெசவாளர் கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரிந்து சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் பெற்றுவரும் 406 தற்காலிகப் பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள்.

தமிழ்நாடு சட்டசபையில் துறை வாரியான மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று செய்தி மற்றும் விளம்பரம், கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், கதர், கிராமத் தொழில்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள், வணிக வரிகள், முத்திரைத்தாள்கள் மற்றும் பத்திரப்பதிவு ஆகிய துறைகளின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.

அப்போது, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கையின்போது அமைச்சர் ஆர்.காந்தி பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்தார்.

English summary

Handloom and Textiles Minister R. Gandhi told the assembly that handloom weavers would be given a 10 per cent increase in basic wages and a 10 per cent increase in domestic prices. 406 temporary employees who have been working in weavers' co-operative societies for more than 10 years and are receiving special period pay will be made permanent.