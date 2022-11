"இது தமிழ்நாடு" ஆர்எஸ்எஸ் பின்வாங்கினால் மகிழ்ச்சியே.. திமுக எம்பி கனிமொழி!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் பின்வாங்கியது மகிழ்ச்சி என்று திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மயிலாப்பூரில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிவுசார் மற்றும் கலை சார்ந்த போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

இதில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், திமுக துணைப்பொதுச் செயலாளருமான கனிமொழி, எம்எல்ஏ மயிலை வேலு, உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் கனிமொழி பேசுகையில், இந்த நிகழ்ச்சியை இரண்டாவது ஆண்டாக வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறார்கள். எங்கள் மயிலாப்பூர் என்று சொல்லும் போது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.

I am happy that RSS has retreated in Tamil Nadu says DMK Member of Parliament Kanimozhi. Also she criticized governors in non-BJP-ruled states for deliberately making controversial comments.