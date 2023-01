"ஹோப்".. 2 பேருக்கு போனை போட்ட ஸ்டாலின்.. "புரியுதா? அது போதாது".. பறந்த உத்தரவு.. மலைத்த "புள்ளி"

ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின், பெருத்த நம்பிக்கை ஒன்றை தந்துள்ளார்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நடக்க போகும் இடைத்தேர்தலுக்கான மும்முரத்தில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.. இது தொடர்பாக, அதிமுக, பாஜக தரப்பில் தொடர்ந்து குழப்பநிலை நீடித்து வரும் நிலையில், திமுக கூட்டணியே படுஸ்பீடில் களத்தில் குதித்துள்ளது.. இது தொடர்பான சில தகவல்களும் கசிந்துள்ளன.

விரைவில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் நடக்க போகிறது.. திமுக கூட்டணியில், காங்கிரஸ் வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதையடுத்து, காங்கிரஸ் கட்சி, தங்களுக்கான ஆதரவை பல்வேறு கட்சிகளிடம் கோரி வருகிறது. அவருக்கு விசிக, மதிமுக ஆகிய கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Has DMK given confidence to EVKS Elangovan and What was CM Stalin's assignment to the two Senior ministers