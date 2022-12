25.. 10.. "விட்ருவாங்க" போலயே.. திமுகவுடன் "அவங்க" கிடையாதா.. அப்ப ஸ்டாலின் யாரை சொன்னாரு.. ஓஹோ

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுகவுடன் ஒரு கட்சி புதிதாக கூட்டணி அமைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்பட்டு வரும்நிலையில், அதற்கு நேர்மாறான தகவல் ஒன்று அரசியல் களத்தில் கசிந்து வருகிறது..!!

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற திமுக மா.செ.கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசிய பேச்சு மிகுந்த கவனத்தை, இன்னமும் பெற்று வருகிறது..

"கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் ஒரு தொகுதியை இழந்துவிட்டோம். இந்த முறை 40 தொகுதிகளையும் வெல்ல வேண்டும். அதற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்குங்கள். வலுவான கூட்டணியுடன்தான் நாம் போட்டியிடுவோம். கூட்டணி தொடர்பாக, தேர்தல் நேரத்தில் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் அடிப்படைப் பணிகளை மேற்கொள்ளுங்கள்" என்று கூறியிருந்தார்.

English summary

Has Vijayakanth decided on an alliance and What was the advice given by Premalatha to the Executives