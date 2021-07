கோவில் நிலங்களை பாதுகாப்பதில் அஜாக்கிரதை.. அறநிலையத் துறை மீது ஹைகோர்ட் கடும் அதிருப்தி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கோவில் நிலங்களை பாதுகாப்பதில் அஜாக்கிரதையாக செயல்படுவதாக அறநிலையத் துறை மீது அதிருப்தி தெரிவித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், கோவில் நிலங்களை மீட்க உரிய வழிமுறைகளை மேற்கொள்ளாவிட்டால், கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என எச்சரித்துள்ளது.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அகத்தீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலம் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற உத்தரவிட கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கோவில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிட்டது..

நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படாததால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி மற்றும் செந்தில் குமார் ராமமூர்த்தி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

விக்ரம் 2 பர்ஸ்ட் லுக் கெட்டப்பில் மீண்டும் களத்தில் குதித்தார் நேசமணி.. இணையதளங்களில் சலசலப்பு!

English summary

Madras High Court Chief Justice Sanjib Banerjee says TN Govt has to do something about the Hindu Religious and Charitable Endowments department. Says court is flooded with cases complaining about improper maintenance of temple properties, smuggling of idols and so on.