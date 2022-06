மிதமான வேகத்தில் கொரோனா! தினமும் இருமுறை விசாரிக்கும் முதல்வர்! ராதாகிருஷ்ணன் கூறிய தகவல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கு 1.17 லட்சம் படுக்கைகள் தயார் நிலையில் இருக்கிறது எனவும், கொரோனா தொற்றுப் பரவல் குறித்து நாள்தோறும் இருமுறை முதல்வர் விசாரிக்கிறார் என தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை வேளச்சேரி குருநானக் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற வணிகவியல் மாணவர்களுக்கான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன்," தமிழகத்தில் கொரோனா அதிகரிப்பது குறித்து ஆட்சியர்களுக்கு நேற்று அறிவுறுத்தப்பட்டது.

ஏப்ரல் 15ம் தேதி தமிழகத்தில் 22 ஆக இருந்த கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை , நேற்று 144 ஆக பதிவாகியுள்ளது. சில நாட்கள் முன்பு Institutional cluster ஏற்பட்டது , மாணவர்களின் பயணங்களால் அது ஏற்பட்டது , முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு கலாசார நிகழ்ச்சிகளாலும் பரவியது.

Tamil Nadu People's Welfare Secretary Radhakrishnan has said that 1.17 lakh beds are being prepared for the treatment of corona infections in Tamil Nadu and that the Chief Minister stalin inquires about the spread of corona infections twice a day.