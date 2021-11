சென்னையை துவம்சம் செய்த மழை - சாலை, தண்டவாளங்களை மூழ்கடித்த மழை நீர் - போக்குவரத்து பாதிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் விடியவிடிய கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது கனமழை நீடிப்பதால் புறநகர் ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆவடி, அம்பத்தூர் ரயில் நிலைய தண்டவாளங்களில் தண்ணீர் தேங்கியதால் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்களில் இருந்து திருவள்ளூருக்கு இயக்கப்படும் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டது. மின்மோட்டார்கள் மூலம் தேங்கிய வெள்ளநீர் அகற்றப்பட்டதை அடுத்து ரயில் போக்குவரத்து சீரானது.

வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று மாலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் இருந்து கிழக்கு தென்கிழக்கு திசையில் 170 கிலோமீட்டர் தொலைவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலை கொண்டுள்ளது.

இந்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னை அருகே கரையைக் கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்தது. புதுச்சேரியில் இருந்து கிழக்கு திசையில் 170 கிலோமீட்டர் தொலைவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலைகொண்டு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Suburban rail service has been affected due to prolonged heavy rains in Chennai and its suburbs. According to the Southern Railway, the train service from Chennai Central to Tiruvallur has been suspended due to water logging at Avadi and Ambattur railway stations.