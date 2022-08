சென்னையில் இரவில் கொட்டித்தீர்த்த மழை.. சூறைக்காற்று இடி-மின்னலுடன் பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்பின்படி சென்னையில் நேற்று இரவு சூறைக்காற்று, இடி மின்னலுடன் பல இடங்களில் கனமழை கொட்டித்தீர்த்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை போதியளவில் பெய்தது. இதனால் மாநிலத்தில் உள்ள அணைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. இதன் காரணமாக ஆறுகளில் நீர் வரத்து உள்ளது.

இந்த மழையின் காரணமாக அடுத்த சில மாதங்களுக்கு நீர் பிரச்சனை ஏற்படாது என்பதால் சென்னை உள்பட பெரும் நகர மக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

According to the announcement of the Meteorological Department, people were happy in Chennai last night as strong winds and thunder and lightning lashed many places with heavy rains.