காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்..நாளை முதல் மீண்டும் மிக கனமழை..ஆரஞ்ச் அலர்ட் எங்கெங்கு தெரியுமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதையொட்டிய அந்தமான் கடல் பகுதியில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக இன்று வலுப்பெறக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. நாளை முதல் தமிழகத்தில் கனமழை மீண்டும் தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் 21 ஆம் தேதி மிக கனமழை வாய்ப்பு உள்ளதாக செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் மாவட்டங்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 29ஆம் தேதி தொடங்கியது. பருவமழை தொடங்கியது முதலே பல பகுதிகளில் மழை கொட்டித்தீர்த்தது. சில நாட்கள் மழை சற்றே ஓய்வெடுத்தது. இரு தினங்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருந்தது.

நாளைய தினம் கடலோர தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களிலும், உள் தமிழக மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

2 நாளைக்கு ரெஸ்ட்..தெளிய விட்டு விளாசப்போகும் மழை..சூறாவளிக்காற்றும் வீசுமாம்!

English summary

The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for the districts of Chengalpattu, Kanchipuram and Villupuram saying that heavy rains are likely to resume in Tamil Nadu from tomorrow and very heavy rains are likely on the 21st.