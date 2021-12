தொடர் கனமழை.. சென்னை மக்கள் வெளியே செல்ல வேண்டாம்.. அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் அட்வைஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் இன்று மதியம் முதல் திடீரென வரலாறு காணாத மழை பெய்து வருகிறது.

சுமார் 8 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. கிண்டி, மயிலாப்பூர், எழும்பூர், மந்தைவெளி, மீனம்பாக்கம், நந்தனம், என பல்வேறு நகர்ப்புற பகுதியிலும், புறநகர் பகுதியிலும் மழை தொடர்ந்து கொட்டி வருகிறது.

இதனால் சென்னையின் பல இடங்களில் பிரதான சாலைகளில் தண்ணீர் ஆறுபோல் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் குளம்போல் தேங்கியுள்ளது. வீடுகளுக்குள்ளும் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Minister KKSSR Ramachandran has said that people living in Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu and Tiruvallur districts should not go out at night.City buses stopped at several places, crowding people at metro stations