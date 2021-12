சென்னையில் திடீர் பேய் மழை கொட்டி தீர்த்தது ஏன்?.. சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குனர் விளக்கம்!

Chennai

சென்னை: சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த 2 மாதத்துக்கு மேலாக கனமழை பெய்து கொட்டியது. தென் மாவட்டங்களிலும், டெல்டா, கொங்கு மண்டல பகுதிகளிலும் பலத்த மழை பெய்தது.

அதுவும் கடந்த மாதம் சென்னையில் பேய்மழை கொட்டி தீர்த்தது. சென்னையின் நகர், புறநகர் என அனைத்து இடங்களிலும் பாரபட்சமின்றி பலத்த கன மழை பெய்தது. சென்னையில் எங்கு திரும்பினாலும் வெள்ளகாடாக காட்சியளித்தது.

Chennai Meteorological Center Director Puviarasan said that heavy rain will continue in Chennai for the next 2 hours. He said it had rained more than expected in Chennai