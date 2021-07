நீலகிரி, கோவையில் அதி கனமழை... இடி மின்னலுடன் வெளுத்து வாங்குமாம் - மண்சரிவுக்கும் வாய்ப்பு

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் இன்றைய தினம் நீலகிரி, கோவையில் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழையால் மண் சரிவு ஏற்படவும் வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அவலாஞ்சியில் 16 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. நடுவட்டம், மேல்பவானியில் 14 செமீ மழையும், வால்பாறை, சின்னக்கல்லார், தேவாலா, பெரியாறு உள்ளிட்ட பல ஊர்களில் 10 செமீ மேல் மழை பதிவாகியுள்ளது. பல ஊர்களில் மண் சரிவும் ஏற்பட்டுள்ளது.

நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பில்லூர் அணை நிரம்பி வழிகிறது. அணையில் பாதுகாப்பு கருதி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுவதால் பவானி ஆற்றின் கரையோரம் வசிப்பவர்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains in the Nilgiris and Coimbatore today as the southwest monsoon intensifies in Tamil Nadu. The Met Office has forecast heavy rains and landslides.