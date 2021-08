தமிழகத்தில் ஐந்து நாட்களுக்கு கனமழை அடித்து நொறுக்கப்போகுது - குடை அவசியம் மக்களே

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வளிமண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சி மற்றும் வெப்பச் சலனம் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஐந்து நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட 13 மாவட்டங்களில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பகல் நேரங்களில் வெயிலடித்தாலும் மாலை நேரங்களில் வெப்பச்சலனம், வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கேளம்பாக்கத்தில் 5 செமீ மழையும் திருப்போரூரில் 4 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. தாம்பரம், உத்திரமேரூரில் தலா 3 செமீ மழையும் வந்தவாசி, சின்னக்கல்லாறு பகுதிகளில் 2 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. மதுரை சிட்டம்பட்டி, மதுராந்தகம், ஸ்ரீபெரும்புதூர், சோலையாறு, சென்னை, விமானநிலையம், ஆலந்தூர், காவேரிப்பாக்கம், செய்யாறு, வேலூர், காஞ்சிபுரத்தில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்று முதல் 24ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் 13 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக, சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் இன்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "வளிமண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சி மற்றும் வெப்பச் சலனம் காரணமாக, தமிழகத்தில் இன்று ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், புதுச்சேரி, கடலூர், அரியலூர், டெல்டா மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. புதுக்கோட்டை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும், உள் மாவட்டங்கள், தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும்.

