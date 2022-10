காரைக்கால் FM -குறைந்த “தமிழ்”.. திணிக்கப்பட்ட “இந்தி”! மத்திய அரசின் வேலையே இதான் -கொதித்த ராமதாஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: காரைக்கால் வானொலி நிலைய எஃப்.எம்-இல் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளின் நேரம் குறைக்கப்பட்டு இந்து நிகழ்ச்சிகளின் நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டு இருப்பதற்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "காரைக்கால் வானொலி நிலையத்தின் பண்பலைவரிசையில் ஒலிபரப்பப்பட்டு வந்த தமிழ் நிகழ்ச்சிகளின் நேரத்தை குறைத்து விட்டு, தினமும் 4 மணி நேரம் இந்தி நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன. பிரசார் பாரதி நிறுவனத்தின் இந்த அப்பட்டமான இந்தித் திணிப்பு கடுமையாக கண்டிக்கத்தக்கதாகும்.

5G-ஐ விடுங்க.. 6ஜி-இல் பாருங்க.. நாம டாப்பில் இருப்போம்.. பிரதமரே சொல்லி இருக்காரு! அஸ்வினி வைஷ்ணவ்

காரைக்கால் வானொலியில் தினமும் காலை 5.-52 முதல் இரவு 11.20 மணி வரை 17.28 மணி நேரம் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன. இத்தகைய சூழலில் எந்த முன்னறிவிப்புமின்றி, நேற்று (அக்டோபர் 2) முதல் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளின் நேரம் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. காலையில் 9 மணி முதல் 10 மணி வரையிலும், மாலையில் 3 மணி முதல் 5 மணி வரையிலும், இரவில் 9 மணி முதல் 10 மணி வரையிலும் மும்பை விவிதபாரதி நிலையத்தின் இந்தி நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Founder of the Pattali Makkal Katchi has condemned the reduction in the timing of Tamil programs and increasing the timing of Hindu programs on Karaikal radio station FM. He warned union government to revoke this plan. Otherwise they will start protest.