"வளர்ச்சியடையாத மாநிலங்களுக்கு தான் இந்தி.. அது நம்மை சூத்திரர்கள் ஆக்கும்!" டிகேஎஸ் இளங்கோவன் பரபர

சென்னை: இந்தி மொழி சர்ச்சை சற்றே ஓய்ந்து இருந்த நிலையில், திமுகவின் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் கூறியுள்ள கருத்துகள் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் டெல்லியில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற அலுவல் மொழிக் குழுவின் 37வது கூட்டத்தில் மத்திய உள் துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கலந்து கொண்டார்.

அப்போது அவர் இந்தியாவில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு மொழியாக ஆங்கிலத்திற்கு மாற்றாக இந்தியை ஏற்க வேண்டும் என்று ரீதியில் பேசி இருந்தார்.

DMK MP TKS Elangovan has stirred up a fresh controversy by saying that Hindi is for underdeveloped states: (இந்தி மொழி பிரச்சினை குறித்து திமுக எம்பி டிகேஎஸ் இளங்கோவன்) TKS Elangovan alleged that Hindi will make us Shudras.