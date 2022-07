தட்டி தூக்கிய திண்டுக்கல் சீனிவாசன்! இழந்த பதவியை மீட்டது எப்படி! எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் காரணம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொதுக்குழுவால் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியிலிருந்து நீக்கும் அதிரடி முடிவும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே கட்சியின் பொருளாளராக இருந்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன் மீண்டும் பொருளாளர் பதவியை நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு கைப்பற்றியுள்ளார். பதவி பறிபோன நிலையில் மீண்டும் அதே பதவியை அவர் கைப்பற்றியது எப்படி?

பல்வேறு தடைகள் எதிர்ப்புகள் அரசியல் காய் நகர்த்தர்கள் என சாதுர்யமாக செயல்பட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் பொது செயலாளர் ஆக தற்போது பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்..

மேலும் கட்சியில் தனக்கு எதிராக இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வத்தையும் முற்றிலுமாக ஓரம் கட்டும் வகையில் தனது ஆதரவாளர்கள் துணையோடு ஒருங்கிணைப்பாளர்,பொருளாளர் பதவியை பறித்ததோடு பதவி ஏன் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவி உள்ளிட்ட அனைத்து பதவிகளில் இருந்தும் நீக்க தீர்மானத்தைக் கொண்டு வந்து அதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார்.

கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஓபிஎஸ்.. அதிமுகவின் புதிய பொருளாளரானார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

English summary

While Edappadi Palanichamy has been appointed as the Interim General Secretary of AIADMK by the general committee, a drastic decision has been taken to remove O. Panneerselvam from the party. Dindigul Srinivasan, who was already the treasurer of the party, has again taken over the post of treasurer after a long gap. How did he regain the same position after losing the position?