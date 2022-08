குன்றத்தூர் "அலமேலு".. ரூமில் திடீர்னு அலறல்.. போலீசுக்கு ஓடிய கணவன்.. கடைசியில் இப்படி ஆயிடுச்சே

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சந்தேகம் ஓவராகி, மனைவியை கடப்பாறையாலேயே அடித்து கொன்றுள்ளார் கணவர்.. இது சம்பந்தமாக குன்றத்தூர் போலீசாரிடம் வாக்குமூலமும் தந்துள்ளார்.

குன்றத்தூர் அடுத்த கலெடிபேட்டை, அம்பேத்கர் குறுக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் ரமேஷ்.. 45 வயதாகிறது.. ஒரு தனியார் கிளப்பில் வேலை செய்து வந்தார்.

மனைவி பெயர் அலமேலு.. 42 வயதாகிறது.. இவர் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர்.. ஆனால், கொஞ்ச நாட்களாகவே வேலைக்கு போகாமல் வீட்டிலேயே இருந்து வந்தார்.

English summary

how did kundrathur man arrested by police and what happened to his wife how did kundrathur man arrested by police and what happened to his wife குன்றத்தூரில் மனைவியை கொன்றவர் போலீசில் வாக்குமூலம் தந்துள்ளார்