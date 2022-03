"கவனிச்சீங்களா".. அண்ணாமலையும் "அவங்களும்" ஒரே மாதிரி பேசறாங்களே.. போட்டு தாக்கிய கே. பாலகிருஷ்ணன்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நேற்றைய தினம் 5 மாநில தேர்தலில், பெருவாரியான பாஜக பெற்ற வெற்றி குறித்து சிபிஎம் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் முக்கியமான கருத்து ஒன்றை தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக என்ற பெயரை கேட்டாலே டென்ஷனாகிவிடுவார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன்...

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 2022 : இந்த 6 ராசிக்காரர்களில் யார் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் தெரியுமா?

பாஜகவை தமிழகத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்துவதே முதல் வேலை என்று விடாமல் சொல்லி கொண்டே இருப்பார். பாஜகவின் மதவெறி தமிழ்நாட்டுக்கு எப்போதுமே ஆபத்து என்று எச்சரிக்கை செய்து கொண்டே இருப்பார்..

English summary

How did the BJP win in the four states and victory cannot be accepted as a huge victory, says cpim k balakrishnan