2 கணக்குகளுடன் ரெடியாகி வரும் ஸ்டாலின்.. 'கல்யாணத்தில் போடப்பட்ட அச்சாரம்' இணையும் 3 கட்சிகள்! பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கு கூட்டணி தொடர்பாக 2 கணக்குகளோடு திமுக தயாராகி வருவதாக அறிவாலய வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சமீபத்தில் ஒரு திருமண நிகழ்வில் கூட்டணி விரிவாக்கத்திற்கு அச்சாரம் போடப்பட்டு விட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

திமுக அதிக சீட்களில் போட்டியிட விரும்புவதால், ஏற்கனவே இருக்கும் கூட்டணி கட்சிகளுடனேயே தேர்தலைச் சந்திக்க இருப்பதாக கூறப்பட்டாலும், இன்னொரு கணக்கையும் திமுக தலைமை போட்டு வருகிறதாம்.

பாஜக, தமிழ்நாட்டில் வலுவான கூட்டணி அமைக்க முயற்சிப்பதைத் தடுக்கும் வகையில், பாமக, தேமுதிகவையும் அணியில் சேர்க்க திமுக பேசி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

திமுக தலைமையில், காங்கிரஸ், பாமக, தேமுதிக, மதிமுக, விசிக, இடதுசாரிகள், மக்கள் நீதி மய்யம் மற்றும் பல சிறிய கட்சிகள் என பிரமாண்ட கூட்டணியை கட்டமைத்து பாஜகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கவும் திமுக தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

பூரா ரவுடி பசங்களும் பாஜகவில்! இதைச் செய்தால் தான் நமக்கு மரியாதை! பாடம் நடத்திய துரைமுருகன்!

English summary

According to the sources, DMK is preparing for the Lok Sabha elections with 2 calculations regarding the alliance. It is said that the DMK is preparing to form a grand alliance with Congress, PMK, DMDK, MDMK, VCK, Makkal Needhi Maiam and many smaller parties to give pressure to BJP.