கலகத்தலைவன் எப்படியிருக்கு..வாக்கிங் போன போது கேட்ட முதல்வர்..அமைச்சர் சொன்ன பதில் செம்ம!

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்துள்ள கலகத்தலைவன் திரைப்படம் எப்படி இருக்கிறது என்று அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியத்திடம் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கேட்டதற்கு இந்த படத்தை அனைவரும் அமைதியாக இருந்து ரசித்தனர் என்று அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் சொல்கிறார். இந்த வீடியோ தற்போது அனைவராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்துள்ள திரைப்படம் கலகத் தலைவன். ரெட் ஜெயண்ட் மூவீஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் உதயநிதிக்கு ஜோடியாக நிதி அகர்வால் நடித்துள்ளார்.

பிக்பாஸ் சீசன் 1 நிகழ்ச்சியின் டைட்டில் வின்னர் ஆரவ் இப்படத்தில் வில்லனாக நடித்துள்ளார். இதுதவிர கலையரசனும் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

Minister M.Subramanian has said that when Chief Minister M.K.Stalin asked how the movie Kalakathalaivan starring Udhayanidhi Stalin was, everyone was quiet and enjoyed the movie. This video is now being shared by everyone.