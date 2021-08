சென்னை உஷார் ப்ளீஸ்.. கொரோனா டெஸ்ட்டிலிருந்து தப்பிக்க கேரள ரயில் பயணிகள் செய்யும் "ட்ரிக்ஸ்"

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கேரளாவில் இருந்து ரயில் மூலம் சென்னை வரும் பயணிகளுக்கு கட்டாயமாக ஆர்டி பிசிஆர் கொரோனா பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ள நிலையில் இதில் பல்வேறு தில்லுமுல்லுகள் அரங்கேறி வருவதாக களத்தில் இருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நாட்டிலேயே கேரளா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய இரு மாநிலங்களிலும் கடந்த பல வாரங்களாக கொரோனா நோய்த் தொற்று பரவும் விகிதம் என்பது மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அந்த மாநிலங்களில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு, பல்வேறு மாநிலங்களும் பலதரப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை விதித்த வண்ணம் இருக்கின்றன.

கர்நாடகாவை பொறுத்தளவில் கேரள மாநில எல்லை மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநில எல்லையில் உள்ள தங்களது மாவட்டங்களில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்து இருக்கிறது.

கேரளா.. ஒரு பக்கம் அதிகரிக்கும் தொற்று.. மறுபக்கம் தடுப்பூசியில் நாட்டிலேயே லீடிங்.. என்ன நடக்கிறது?

English summary

Even though rt-pcr covid-19 test is mandatory for the passengers coming from Kerala to Chennai Central railway station, some passengers give a slip to the officials and sitting on the next platforms where other state rails use to come.