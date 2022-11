வேளாண் பணிகள் இனி ஈஸி.. மானியம் மழை பெய்யப் போகிறது.. விவசாயிகளே நீங்க ரெடியா? முழு விவரம் இதோ!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: வேளாண் பணிகளுக்கு இயந்திரங்களை பயன்படுத்தும் திட்டத்தினை பிரபலப்படுத்துவதற்கு அரசு மேற்கொண்டுவரும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளார்.

சாகுபடிக்கு போதிய வேலையாட்கள் கிடைக்காத நிலையில், விவசாயிகள் உரிய காலத்தில் சாகுபடிப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

அது தொடர்பான முழு விவரம் வருமாறு;

