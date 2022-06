தாய் வழி வந்த தங்கங்கள் எல்லாம்.. வாங்கண்ணே பேசிக்கலாம்! இறுதியாய் வந்த அழைப்பு! ஓகே சொன்ன ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடப்பது 100% உறுதியாகிவிட்ட நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் அதில் கலந்து கொள்ள உள்ளார். முன்னதாக கட்சியின் நலன் கருதி ஓ.பன்னீர்செல்வம் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என மூத்த நிர்வாகி ஒருவர் அழைத்ததாகவும், எதுவாக இருந்தாலும் அங்கே பேசி தீர்த்துக்கொள்ளலாம் என கூறியதை அடுத்தே ஓபிஎஸ் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள சம்மதித்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஒரு புறாவுக்கு போரா.. பெரிய அக்கப்போராக அல்லவா இருக்கிறது.. என்பது போல கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக நீடித்து வந்த விவகாரங்களும் சர்ச்சைகளுக்கும் தற்போது ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நடக்குமா? நடக்காதா? என்ற பலத்த விவாதங்களை ஏற்படுத்திய அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை வானகரத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற இருப்பதால் அதில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கலந்து கொள்வேன் என நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இபிஎஸ் கைக்கு செல்கிறதா அதிமுக?.. என்ன செய்ய போகிறார் ஓபிஎஸ்..

English summary

AIADMK General Committee meeting is 100% confirmed and O. Panneerselvam is also scheduled to attend. It has been reported that a senior executive had earlier invited O. Panneer Selvam to attend the general body meeting in the interest of the party and he had agreed to attend the OPS general body meeting after being told that anything could be resolved there.