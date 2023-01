அதானிக்கு துறைமுகம் போனால் சீனாவுக்கு அடி விழும்? சேது சமுத்திர திட்டத்தால் இப்படியும் ஒரு டுவிஸ்டு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் கனவு திட்டங்களில் ஒன்றான சேது சமுத்திர திட்டத்திற்கான தடை விலகி தற்போது தமிழ்நாடு சட்டசபையில் அந்த திட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கும் நிலையில், சேது சமுத்திர திட்டத்தின் காரணமாக அதானிக்கு கிடைக்கப் போகும் லாபம் குறித்தும், சீனாவுக்கு ஏற்படப்போகும் இழப்பு பற்றியும் அலசுவோம்.

இந்திய பெருங்கல், அரபிக் கடல், வங்காள விரிகுடா வழியாக செல்லும் சரக்கு கப்பல்கள், இந்தியாவின் முக்கிய துரைமுகங்களான, குஜராஜ், மும்பை, விளிஞ்சம், தூத்துக்குடி, எண்ணூர், காரைக்கால், ஆந்திரவின் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள துறைமுகம், ஒடிசாவின் தம்ராவின் துறைமுகங்களுக்கு இலங்கையை சுற்றி செல்ல வேண்டி இருந்தது.

இதனால் இலங்கையின் கடலோர மார்க்கம் மற்றும் அங்குள்ள அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்துக்கு கிடைத்த முக்கியத்துவம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கடலோர பகுதிக்கும், துறைமுகங்களுக்கும் கிடைக்கவில்லை.

சேது கால்வாய் திட்டத்தால் மீனவ கிராமங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு-பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு எதிர்ப்பு

English summary

