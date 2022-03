தமிழ்நாட்டில் மாவட்டம்தோறும் மதக்கலவரத் தடுப்புப்பிரிவு ஏன்? அதன் பணி என்ன? எப்படி செயல்படும்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மதக்கலவரங்களை தடுக்க மாவட்டம் தோறும் குழுக்கள் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று தெரிவித்த நிலையில் அதன் செயல்பாடு மற்றும் கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை காண்போம்.

குஜராத், முசாபர்நகர், டெல்லி தொடங்கி அண்மையில் கர்நாடகா வரை மதக் கலவரங்கள் நடந்துள்ளன. தமிழ்நாட்டிலும் கோவை, மண்டைக்காடு போன்ற பகுதிகளில் கலவரங்கள் நடந்துள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட விநாயகர் ஊர்வலம், ரத யாத்திரை, இந்து முன்னணி நிர்வாகியின் இறுதி ஊர்வலம் செல்லும்போது கலவரங்கள் வெடித்தன.

English summary

Following MK Stalin's statement yesterday that district-wise committees would be set up to prevent religious riots, we will look at how it works and what its structure is.