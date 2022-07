300 ஆண்டு பழமையான தமிழ் பைபிள் லண்டன் சென்றது எப்படி? திருடியது யார்?... நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தஞ்சை சரஸ்வதி மஹாலில் வைக்கப்பட்ட 300 ஆண்டு பழமையான முதல் தமிழ் பைபிள் 2005ல் மாயமான நிலையில் லண்டனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 17 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாயமான பைபிள் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எப்படி என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கிறிஸ்தவர்களின் புனித நூலான பைபிள் முதலில் ஆங்கில மொழியில் மட்டுமே இருந்தது. இதனால் ஆங்கிலம் பேசாத பிற நாட்டு மக்கள் அதனை வாசிப்பதில் சிரமத்தை சந்தித்தனர்.

இந்நிலையில் இந்தியாவில் கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்பும் வகையில் டென்மார்க் மன்னரின் வேண்டுகோளை ஏற்று ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த கிறிஸ்தவ மதபோதகர் பார்தோலோமாஸ் செய்ங்கெங்பால்க் தமிழகம் வந்தார்.\

காணாமல் போன 300 ஆண்டுகள் பழைய தமிழின் முதல் பைபிள்! திடீரென கண்டுபிடித்த சிஐடி!

English summary

The 300-year-old first Tamil Bible kept in Tanjore's Saraswati Mahal. This bible missing from 2005 now discovered in London. How the mysterious Bible was discovered after 17 years.