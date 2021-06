தமிழகத்தில் இந்த பகுதிகளுக்கு எல்லாம் செல்ல இனி இ-பாஸ் கட்டாயம்.. முழு விவரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: வகை ஒன்றில் உள்ள கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம் உள்பட 11 மாவட்டங்களுக்கு, வகை இரண்டு மற்றும் வகை 3ல் உள்ள மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இ-பாஸ் பெற்றால் தான் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

இதேபோல் வகை ஒன்றில் உள்ள 11 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் வகை இரண்டு மற்றும் வகை 3ல் உள்ள மற்ற 27 மாவட்டங்களுக்கு செல்ல இ-பாஸ் கட்டாயம் ஆகும்.

இதேபோல் கொடைக்கானல், ஊட்டி, ஏலகிரி, ஏற்காடு, குற்றாலம் மற்றும் மலைகளில் உள்ள கோடைவாசல் தளங்களுக்கு அவசர காரியங்களுக்காக செல்ல அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சி தலைவரிடம் அனுமதியுடன் இ-பாஸ் பெற்று பயணிக்கலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

"How to apply an E pass for marriage in Tamil nadu: People from Type I and 11 districts including Coimbatore, Erode, Tiruppur and Salem will be allowed to go only if they have Type Two and Type 3 districts with e-pass.