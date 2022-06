உங்க ஏரியாவில் மின் தடையா? உடனே இதை பண்ணுங்க.. முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட மின்சார ஆணையம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மின் தடை, மின்சார பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக புகார் அளிக்க அவசர உதவி எண்ணை தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், தற்போது இருந்து வரும் பல நிலைகளைக் கொண்ட குறை தீர்க்கும் செயல்பாட்டு அமைப்பு பற்றி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் விவரங்கள் வெளியிடப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகத்தில் ஒவ்வொரு வட்ட அலுவலகத்திலும் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் மின் நுகர்வோரின் குறை தீர்க்கும் மன்றம் பற்றிய விவரங்களையும் பொதுமக்களுக்கு பரப்புவதற்காக இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (TNERC) has announced an emergency number to report any power outages or power cut. Detailed information about filing a complaint at the grievance center has also been released.