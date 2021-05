தமிழகத்தில் இ-பதிவு கட்டாயம் ஓகே.. 3 பேர்தான் பயணிக்கலாமாம்.. திருமண ஆப்ஷன் வேறு மிஸ்சிங்.. குழப்பம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் மாவட்டங்களுக்கு இடையே பயணிக்க இன்று முதல் இ-பதிவு முறை நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதில் எப்படி பதிவு செய்து பயணிப்பது? என்ன குழப்பம் இருக்கிறது என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

வெளிநாடுகள், வெளி மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகம் வருவோர் இ பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இ-பாஸ் மற்றும் இ-பதிவு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசம் என்ன என்றால், நாம் பதிவு செய்ததை செல்போனில் போலீசாரிடம் காட்டிவிட்டு பயணத்தை தொடர முடியும். தனியாக பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க தேவையில்லை என்பதுதான்.

https://eregister.tnega.org என்ற வெப்சைட்டில் இ பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

English summary

The e-registration system to travel between districts in Tamil Nadu has come into effect from today. How to register and travel? Let’s see what the mess is.