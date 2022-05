அந்த நொடி.. ஷவர்மா திடீரென பாய்சன் ஆவது எப்படி? என்ன நடக்கும்? இந்த அறிகுறிகள் வந்தால் ஆபத்து!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: மக்கள் அதிகம் சாப்பிடும் ஷவர்மா திடீரென பாய்சனாக மாறுவது எப்படி? என்னதான் நடக்கிறது? என்று விரிவாக இந்த கட்டுரையில் பார்க்கலாம்!

கேரளாவில் சமீபத்தில் ஷவர்மா சாப்பிட்டு மாணவி ஒருவர் பலியான சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கி உள்ளது. 16 வயதே நிரம்பிய தேவானந்தா என்ற மாணவி கசர்கோர்ட்டில் Ideal Food Point என்ற அந்த கடையில் ஷவர்மா சாப்பிட்ட நிலையில் மறுநாளே பலியானார்.

இனி 5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள்.. அரசு பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.. அமைச்சர் சிவசங்கர் அதிரடி

அதே கடையில் ஷவர்மா சாப்பிட்ட 40 பேருக்கு வாந்தி, பேதி, மயக்கம் உள்ளிட்ட உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டன. இதையடுத்து அந்த பகுதியில் இருந்த ஷவர்மா கடைகள் எல்லாம் மொத்தமாக மூடப்பட்டுள்ளன.

English summary

How will Shawarma become a poison for the stomach? All you need to know மக்கள் அதிகம் சாப்பிடும் ஷவர்மா திடீரென பாய்சனாக மாறுவது எப்படி? என்னதான் நடக்கிறது? என்று விரிவாக இந்த கட்டுரையில் பார்க்கலாம்!