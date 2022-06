தேனி கிளம்பும் ஓபிஎஸ்! பாய்வதற்காக பதுங்க முடிவு? 200 கார்கள்,வழிநெடுக ஒரு லட்சம் பேர்! மாஸ் ப்ளான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே மதுரையில் இருந்து தேனிக்கு செல்லும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை வரவேற்பதற்காக 200 கார்களில் ஊர்வலம், வழிநொடுகிலும் பல இடங்களில் சுமார் ஒரு லட்சம் பேரை வைத்து வரவேற்பளிக்க பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவது எடப்பாடி தரப்பினரையே சற்றே அச்சத்தில் தான் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ADMK-வில் செல்வாக்கை காட்ட OPS திட்டம்... ஆதரவாளர்களை சந்திக்க முடிவு | Politics

சென்னையில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில், அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை அவமதிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

3 லோக்சபா, 7 சட்டசபை இடைத்தேர்தல்- பாஜக அமோக முன்னிலை-பஞ்சாப்பில் ஆம் ஆத்மிக்கு அதிர்ச்சி!

மேலும் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தை முன்னிறுத்தி கட்சியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியதை கண்டித்தும், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளர்கள் பல்வேறு இடங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உருவப் பொம்மையை எரித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Amid heavy anticipation, the procession of 200 cars to welcome O. Panneer Selvam from Madurai to Theni, with huge arrangements being made to welcome about one lakh people at various places along the way, has left the Edappadi party somewhat apprehensive.