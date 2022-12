"கிளம்பி வாங்க".. 25 எம்எல்ஏக்களாமே.. இது எடப்பாடிக்கு தெரியுமா.. "அக்கா" ஆட்டம் ஆரம்பம்.. போச்சுடா

Chennai

சென்னை: சசிகலா மெகா அஸ்திரம் ஒன்றை விரைவில் கையில் எடுக்க போகிறாராம்.. இது எடப்பாடி தரப்புக்கு செக் வைக்கும் வகையில் இருக்கலாம் என்கிறார்கள்.. அதற்கான வேலைகள் சைலண்ட்டாக நடந்து வருவதாகவும் தகவல்கள் வட்டமடிக்கின்றன.

அதிமுக விவகாரங்கள் உச்சத்துக்கு போய்விட்ட நிலையில், இன்னும் சுமூக முடிவு எட்டப்படவில்லை.. நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஒன்றையே இரு தரப்பும் எதிர்நோக்கி காத்துள்ளனர்.

ஓபிஎஸ் - எடப்பாடி பழனிசாமியை தவிர, கோர்ட் முடிவைதான் பாஜகவும் எதிர்நோக்கி உள்ளது.. ஆனால், இதற்கு நடுவில் சசிகலா என்ன ஆனார் என்றே தெரியவில்லை. தற்போது ஒரு தகவல் நமக்கு கிடைத்துள்ளது.

ஓபிஎஸ் புது கட்சி தொடங்கப்போறாரா? நிர்வாகிகளை தேர்ந்தெடுக்க கூட்டம்! கொளுத்திப் போட்ட எடப்பாடி டீம்!

Huge Plan: what is VK Sasikala going to do and Who are the 25 MLAs