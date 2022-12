சவுத்துக்கு போட்ட ஸ்கெட்ச் ‘மிஸ்’.. வடக்கே வேட்டையில் சிக்கிய தலைகள்! கோட்டை விட்ட டிடிவி.. போச்சே!

Chennai

சென்னை : அமமுக நிர்வாகிகளை தம் பக்கம் இழுக்க எடப்பாடி பழனிசாமி போட்ட பிளான் தென் மாவட்டங்களில் 'ஃபெயிலியர்' ஆன நிலையில், வடக்கில் சி.வி.சண்முகம் மூலம் ஈபிஎஸ்ஸின் திட்டம் வாகை சூடியுள்ளது. டிடிவி தினகரனிடமிருந்து இரண்டு மாவட்ட செயலாளர்களை தூக்கியிருக்கிறார் சி.வி.சண்முகம். தெற்கில் எடப்பாடி அணியினருக்கு தண்ணி காட்டிய டிடிவி தினகரன், வடக்கில் கோட்டை விட்டிருக்கிறார்.

அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று மாவட்டச் செயலாளர்கள், தலைமை நிர்வாகிகள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

அதிமுகவை பலப்படுத்த, அமமுக நிர்வாகிகளை தாய்க் கழகத்துக்கு அழைத்து வரவேண்டும் என்று மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தி இருந்தார். குறிப்பாக, தென் மாவட்டங்களில் தன் தரப்பை பலப்படுத்த அமமுக நிர்வாகிகளை தம் அணிக்கு இழுக்க மாஜிக்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தார் ஈபிஎஸ்.

தென் மாவட்டங்களில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மேற்கொண்ட 'ஆபரேஷன் அமமுக' ஃபெயிலியர் ஆன நிலையில், 2 மாவட்ட செயலாளர்களை கொத்தாக தூக்கி தினகரனுக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளார் சி.வி.சண்முகம்.

வெடித்துக் கிளம்பிய மோதல்.. எடப்பாடி படத்தை அழித்த சிவி சண்முகம் ஆதரவாளர்கள்? வெலவெலத்த விழுப்புரம்!

While Edappadi Palaniswami's plan to lure AMMK executives to his side has 'failed' in the southern districts, EPS's plan through CV Shanmugam in the north has taken a turn for the worse. CV Shanmugam has lured 2 district secretaries from TTV Dinakaran.