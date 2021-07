தீரன் பட பாணியில்.. கணவன், மனைவியை கட்டி போட்டு.. சென்னை புறநகரில் பயங்கர கொலை!

Chennai

சென்னை: சென்னையை அடுத்த கொளப்பாக்கத்தில் வீட்டில் இருந்த கணவன், மனைவியை கட்டி போட்டு கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்திருக்கிறார்கள். இந்த சம்பவம் குறித்து செங்கல்பட்டு மாவட்ட எஸ்பி விஜயகுமார் நேரில் விசாரணை நடத்தினார். தீரன் பட பாணியில் நடந்த பயங்கர கொலையின் பின்னணி என்ன என்று விசாரித்து வருகிறார்கள்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூர் அடுத்து உள்ளது ஆலப்பாக்கம் கிராமம். இங்குள்ள அண்ணா நகர், அம்பேத்கர் தெருவை சேர்ந்தவர் சாம்சன்தினகரன்(63). சென்னையில் உள்ள குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் டைம் கீப்பராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். இவருக்கு 2 மனைவிகள் உள்ளனர்.

இதில் முதல் மனைவி ஆலிஸ்(55), மகன் இம்மானுவேல்(28), மகள் பெனிட்டா(30) ஆகியோர் கூடுவாஞ்சேரியில் தனியாக வசிக்கின்றனர். இதில் இரண்டாவது மனைவி ஜெனட்(52) என்பவருடன் சாம்சன் தினகரன் வாழ்ந்து வருகின்றார். இதில் இரண்டாவது மனைவிக்கு குழந்தைகள் இல்லை.

இந்நிலையில், அப்பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு கனமழை பெய்தது. அப்போது அவரது பெற்றோர்களிடம் பேசுவதற்காக மகள் பெனிட்டா போனில் தொடர்பு கொண்டார். ஆனால் அவரது பெற்றோர் போனை எடுக்கவில்லை. இதனையடுத்து நேற்று காலை மீண்டும் போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டார். வெகு நேரமாகியும் போனை எடுக்காததால் சந்தேகம் அடைந்த அவரது மகள் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு விசாரித்துள்ளார்.

Husband and wife tied up and strangled at home in Kolapakkam, a suburb of Chennai. The incident was investigated by the Chengalpattu District SP in person