தூங்கவே விடல.. “சீதை போல நிரூபிக்கத் தயார்”.. களத்திற்குச் செல்வேன்.. கொந்தளித்த காயத்ரி!

சென்னை : தொண்டர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் முன்னிலையில் சீதை போல அக்னி பரீட்சை செய்து பாஜக மீதான விசுவாசத்தை நிரூபிக்கவும் எனக்கு தயக்கமில்லை என பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபகாலமாக தமிழக பாஜகவில் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. மூத்த தலைவர்களை புறக்கணிப்பதாக அண்ணாமலை மீது புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், சமீபத்தில் பாஜவில் நிர்வாகிகளிடையே நடைபெற்ற மோதல் மேலும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பாஜக வெளிநாட்டு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் மாநிலத் தலைவர் காயத்ரி ரகுராம் அண்ணாமலையால் கட்சியில் இருந்து 6 மாதங்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், களத்திற்குச் சென்று மக்களைச் சந்திப்பேன் என அறிவித்துள்ளார் காயத்ரி ரகுராம்.

English summary

I was continuously beaten by trolls DMK, VCK and Now right wing supporters. I don’t mind proving my loyalty to BJP like Sita’s agni-pariksha in front of karyakartas and leaders, says suspended BJP functionary Gayathri Raguram.