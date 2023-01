நான் யார் காலிலும் விழமுடியாது.. சர்டிபிகேட் வேண்டாம்! சு.சுவாமி பற்றிய கேள்வியால் டென்ஷனான அண்ணாமலை

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நான் போய் சிலர் காலில் விழுந்தால், என்னை பாராட்டிப் பேசுவார்கள். 30, 40 ஆண்டுகளாக இந்த கட்சியை தாங்கி இருப்பதாக சிலர் நினைக்கின்றனர். அவர்கள் காலில் என்னால் போய் விழ முடியாது. சுப்பிரமணியன் சுவாமிக்கும் இது பொருந்தும் என காட்டமாகப் பேசினார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்னாமலை.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் அண்ணாமலை கோபமாகப் பேசியதால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

முன்னதாக, சுப்பிரமணியன் சுவாமி விமர்சனம் பற்றிய கேள்விக்கும் அவரை சீண்டும் விதமாக பதில் அளித்தார் அண்ணாமலை. இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சீன ஆக்கிரமிப்பு.. பெகாசஸ்.. இப்போ கொலீஜியமா? மோடி வொர்ஸ்ட்.. மக்களே உஷார்! சுப்பிரமணிய சாமி சுளீர்

English summary

I cannot fall at feet- BJP state president Annamalai teases Subramanian swamy "If I go and some people fall on their feet, they will praise me. I cannot fall at their feet. I won't need their certificate." : BJP state president Annamalai attacks Subramanian swamy.